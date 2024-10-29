На улице Гоголя в Новосибирске открыли новую детскую площадку

Площадка открылась в рамках проекта «Территория детства».

Как сообщает «Вести Новосибирск», в Центральном районе города открылась новая детская площадка в рамках масштабного проекта. Как отмечают местные жители, новшество вызвало положительные эмоции как у детей, так и у взрослых.

Одна из жительниц дома на улице Гоголя отметила, что все элементы были тщательно продуманы с точки зрения безопасности, и добавила, что качели выглядят ярко и привлекательно. По ее словам, дети уже начали осваивать новое пространство, что очень радует.

Площадка была установлена на месте старого комплекса, а выбор элементов сделали сами жители совместно с депутатом от округа.

Проект «Территория детства» включает установку качелей, горок и спортивных тренажеров во дворах Новосибирска и других населенных пунктах за счет областного бюджета. Инициатива была запущена в 2018 году при поддержке губернатора и депутатов.

Согласно планам, к концу 2024 года в Новосибирске будет установлено почти 200 новых детских площадок в рамках проекта. Депутат Совета депутатов Новосибирска от фракции «Единая Россия» Александр Быковский пояснил, что основным условием для реализации является заявка от жителей. Каждый год в разных округах устанавливаются новые площадки, и в 2024 году к программе присоединился Искитим, а Бердск участвует второй год подряд.

Напомним, что за 95 тыс руб в Новосибирске продают сибирского котенка с суровым взглядом.