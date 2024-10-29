Народные приметы 29 октября: что разрешено и запрещено делать в этот день

29 октября в народном календаре называют Лонгин Вратник.

В этот день на Руси было принято выносить на улицу зимнюю одежду. Считалось, что солнечный свет, попадая на вещи, помогает сохранить тепло в морозы.

Православные верующие вспоминают мученика Лонгина Сотника, римского легионера, который, увидев чудеса у Креста, уверовал во Христа и стал христианским проповедником. Считается, что он был исцелен кровью Христа и стал защитником здоровья глаз.

Среди народных примет дня – наблюдение за погодой: чистое небо к закату сулит хорошую погоду, туман предвещает оттепель, а сильный ветер – дождь.