Новосибирский депутат Антонов прокомментировал ужесточение правил въезда мигрантов

С 7 ноября 2024 года в России вступят в силу новые правила въезда для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

В рамках новых мер будет разрешено использовать данные, полученные в результате государственной геномной регистрации, для установления личности мигрантов. Кроме того, предусмотрен единообразный перевод имен и фамилий иностранцев.

Согласно новому закону, для получения российского гражданства будет обязательна принесенная присяга. Решения о приеме в гражданство, принятые до вступления в силу этого закона, будут недействительными без присяги.

Эти изменения вызвали активные обсуждения. Некоторые поддерживают введение еще более строгих мер, включая визовый режим с государствами Средней Азии, в то время как другие требуют более тщательной проверки выданных гражданств и ограничения на привлечение семей мигрантов.

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов поддержал ужесточения правил. Он отметил необходимость контроля за мигрантами и разделения их на трудовых мигрантов и тех, кто претендует на гражданство. Он подчеркивает важность требования присяги на верность России от всех мигрантов.