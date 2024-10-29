От хлеба до бензина - полный список товаров и услуг с повышением цены в ноябре 2024

Россиян предупредили о росте цен на некоторые виды продуктов питания, товары и услуги с 1 ноября текущего года. Ниже – полный список с указанием причин удорожания.

Среди причин повышения стоимости на товары и услуги с 1 ноября 2024 года основными являются внешние санкции и рост налогов внутри страны, уверяют российские экономисты.

1. Автомобили — на 3–5%, причина – увеличение ставки утилизационного сбора на 70-85 % (каждый последующий год на 10–20%).

2. Бензин АИ-92 – от 54 и более рублей за литр, АИ-95 — минимум 59 рублей, дизельное топливо — 66,5 рубля (прирост цен с начала 2024 года составил 7,2%).

3. Куриные яйца – на 5%.

4. Мясо: свинина и колбаса — на 1-2%, говядина и сосиски — на 2-3%, индейка на 3-7%.

5. Хлебобулочные изделия: хлеб – на 5-7 %, мелкоштучные изделия — от 3% до 7%.

6. Фрукты: яблоки — на 1,5%, а бананы — на 0,5%.

7. Красная рыба, икра, сельдь – на 10–15% каждый месяц, согласно повышению спроса перед новогодними праздниками.

8. Рыбные консервы – на 10% по причине введения обязательной маркировки рыбных консервов и затрат с этим связанных.

9. Сливочное масло – на 20%, среди причин производители назвали нехватку сырья и рост издержек из-за санкций.

В целом, по оценке экономистов России, рост цен в ноябре 2024 года является ожидаемым и прогнозируемым. Единственная тревога экспертов – цены на некоторые товары и услуги уже обогнали уровень инфляции. По состоянию на 29 октября 2024 года, он достиг 6,06 %.