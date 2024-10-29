Шеф-повара из Новосибирска рассказали, где рестораны покупают продукты

В Новосибирской области продолжает расти оборот общественного питания, за восемь месяцев 2024 года он составил 40,5 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Существенный рост связан с увеличением цен, однако представители отрасли отмечают «медленный, но верный» прогресс. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Ключевой тенденцией 2024 года стал практически полный отказ от импортной продукции. Шеф-повара новосибирских ресторанов сообщают о наращивании доли локальных продуктов, что обусловлено не только экономическими соображениями, но и акцентом на сезонность и локальность. Рестораны активно закупают мясо, рыбу, ягоды и грибы у местных производителей, в том числе алтайских.
Кроме того, новосибирские рестораторы начали активно сотрудничать с гастроремесленниками — небольшими семейными предприятиями, производящими качественные продукты.