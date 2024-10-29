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общество

Стало известно, куда ушел работать министр региональной политики Новосибирской области Клюзов

Фото: Министерство региональной политики Новосибирской области

О новом месте работы сообщил министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов.

Стало известно об отставке министра региональной политики Новосибирской области Андрея Клюзова. По информации СМИ, с ноября 2024 года чиновник переходит работать в администрацию президента Российской Федерации.

В правительстве Новосибирской области Клюзов проработал с 2022 года — он координировал выборы губернатора региона, президентскую кампанию и реализовал проект по отмене прямых выборов мэра.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске сотрудники мэрии могут получить по 100 тыс руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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