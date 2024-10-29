В метрополитене Новосибирска появятся вагоны с системой очистки воздуха

В конце следующего года в Новосибирском метрополитене начнут курсировать новые пятивагонные составы, произведенные в России, Беларуси и Китае. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на встрече с представителями Сбербанка и производителями вагонов.

Заместитель гендиректора ООО «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов отметил, что 95% комплектующих будут отечественными, что снизит зависимость от импорта. Одним из ключевых изменений станут широкие дверные проемы (1 400 мм), что увеличит пропускную способность на 17%. Внутри вагонов установят антискользящее покрытие и комфортные сиденья из экокожи.

Для повышения безопасности пассажиров предусмотрены защитные экраны, система очистки воздуха и места для маломобильных пассажиров с кнопкой вызова машиниста. Машинисты получат новые эргономичные кресла с климат-контролем и дополнительные камеры видеонаблюдения.

Андрей Травников подчеркнул важность интеграции новых поездов в систему «Безопасный город». Это повысит уровень безопасности в метрополитене. Реновация городского транспорта началась в 2022 году, и за это время было приобретено 200 новых троллейбусов.

Новые вагоны разрабатываются специально для Новосибирска АО «Метровагонмаш», а поставщиком станет ООО «ТМХ Городской транспорт».