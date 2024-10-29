В Москве будут решать судьбу новосибирского аквапарка

В среду, 30 октября, в Москве пройдет собрание кредиторов компании ООО «ВДТ Строй», владеющей новосибирским аквапарком «Аквамир».

В повестке собрания — вопрос о смене конкурсного управляющего. Действующий управляющий Дмитрий Воронин находится под домашним арестом и может быть отстранен от должности. На его замену претендуют представители крупных финансовых структур, включая ЗАО «Кварсис Инвест» и ООО «Сеан», сообщает «РБК-Новосибирск».

ООО «Сеан» ранее выкупило долг «ВДТ Строй» перед Агентством по страхованию вкладов через поручителя ЗАО «Кварсис Инвест». Сумма сделки составила 2,2 млрд рублей, что позволило структурам Александра Манцурова получить контроль над 85 % долгов аквапарка. В течение года «Сеан» активно выкупает задолженности компании, включая долги перед ФПО «Доверие» и АО «Сургутнефтегазбанк».

Вопрос управления аквапарком также обсуждается. Ранее стоимость объекта оценивалась в 2,117 млрд рублей, однако Арбитражный суд Новосибирской области утвердил новую оценку — 3,26 млрд рублей. Возможно, будет проведена повторная экспертиза стоимости комплекса.

Также ведется расследование по делу о занижении арендной платы и сокрытии доходов, в котором замешаны представители компании-эксплуатанта ООО «Белая Сфера Констракшн» и другие лица, включая экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха.

Окончательное решение по аквапарку пока не принято, и процесс передачи прав собственности и завершение всех финансовых и правовых вопросов может затянуться на несколько лет.