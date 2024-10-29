В Москве стартует международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению

Каждую осень Москва традиционно принимает в гости всех, кому интересна тема искусственного интеллекта. В этом году конференция AI Journey (путешествие в мир искусственного интеллекта) пройдет с 11 по 13 декабря. Главной идеей конференции в этом году станет место ИИ как универсального помощника во всех сферах жизни, инструмента, который помогает каждому добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.

Традиционно программа AI Journey делится на три тематических блока: «Наука», «Бизнес» и «Общество». В каждом из них принимают участие российские и международные исследователи, ученые, представители органов власти и делового сообщества. А ключевые выступления с главной сцены в прямом эфире будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ).

В рамках трека «Наука» участники смогут узнать о последних достижениях в развитии ИИ-технологий, и о том, как искусственный интеллект помогает в исследованиях. В блоке «Бизнес» можно будет узнать о практических кейсах внедрения ИИ-решений в различных сферах экономики и оценить возможности искина для повышения эффективности предприятий. А в треке «Общество» в фокусе внимания будет искусственный интеллект как инструмент решения социальных задач. Участникам расскажут, как ИИ поддерживает устойчивое развитие планеты, помогает людям в работе и частной жизни, раскрывает потенциал человека. А специальный молодежный трек AI Junior поможет всем, кто начинает свой путь в AI, погрузиться в мир искусственного интеллекта.

«Мы приглашаем в гости всех, кому интересен искусственный интеллект, кто разрабатывает эти технологии или применяет их в работе и в жизни стать участником трехдневного путешествия, в котором каждый найдет для себя что-то полезное и откроет новые грани AI-возможностей. Сегодня все мы так или иначе их используем», – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Конференция в Москве завершает цикл мероприятий на ИИ-тематику, которые проходят в течение всего года. На сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge (испытание) для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest (конкурс) для опытных AI-специалистов. Также будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science (наука), где самые значимые работы по традиции войдут в научный журнал, который выпускается совместно с Российской академией наук.

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