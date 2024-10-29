В Новосибирске Анна Терешкова раскритиковала требование активистов о запрете сказки Пушкина из-за ЛГБТ*

Анна Терешкова назвала вредительством инициативу общественников о запрете произведения писателя Александра Пушкина.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что «Пушкин является культурной тканью, которая соединяет всю Россию».

«Это, наверное, то, без чего вообще невозможно даже сохранение и дальнейшее развитие нашего государства. Считаю, что подобные инициативы — просто определенное вредительство, и это является как раз той провокацией, которая может сказаться в том числе на глобальном состоянии нашей страны», — высказалась Терешкова.

Напомним, общественники обратились в Минкульт России с просьбой запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина. Они считают, что в произведении присутствует пропаганда ЛГБТ*.

Общественникам показалось, что в фразе «По усам текло, а в рот не попало» содержится скрытый смысл и пропагандируются гомосексуальные связи.

Зампред комитета по культуре Александр Шолохов сказал, что у общественников, которые увидели в произведении пропаганду, осеннее обострение, а саму жалобу он назвал «кретинизмом».

ЛГБТ* — организация признана экстремистской и запрещена в России.