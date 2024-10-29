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общество

В Новосибирске дальнобойщик устроил дебош во время маникюра

Фото: Сиб.фм

26 октября в 14:47 в пресс-службу агентства безопасности «Гвардия» поступил вызов из маникюрного салона в Кировском районе.

Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош. Он оскорбил мастера маникюра и владельца заведения.

Сотрудники безопасности прибыли на место происшествия, задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. Позже выяснилось, что задержанный является дальнобойщиком и накануне отмечал свой день рождения.

По словам очевидцев, мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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