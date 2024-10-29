В Новосибирске и области увеличилось количество пропавших без вести людей

Ситуация с пропажей людей в Новосибирской области вызывает обеспокоенность.

По данным регионального ГУ МВД, количество разыскиваемых граждан за девять месяцев текущего года заметно увеличилось.

С начала 2024 года в Новосибирской области разыскивались более 1100 человек, что на сто человек больше, чем за аналогичный период 2023 года. Начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области Иван Литвинов в интервью ТАСС отметил, что рост числа пропавших без вести не затронул категорию несовершеннолетних. Данное направление находится под контролем руководства регионального ГУ МВД.

Литвинов также уточнил, что примерно 15% от общего числа пропавших граждан остаются ненайденными. На начало октября в Новосибирской области числится около 500 человек, объявленных в розыск.

Наибольший рост числа пропавших наблюдается в летний период, что часто связано с проблемами со здоровьем или дезориентацией на местности. В городской среде, благодаря работе поисково-спасательных отрядов и полиции, количество ненайденных лиц минимизировано.

Руководство ГУ МВД России по Новосибирской области осуществляет ежедневный контроль за поиском всех объявленных в розыск граждан.