В Новосибирске лжегазовщикам запросили более 10 лет по делу о взрыве дома

В Новосибирске состоялся суд по делу о взрыве на улице Линейной.

Сегодня, 29 октября 2024 года, в Новосибирске начались судебные прения по делу о взрыве газа на улице Линейной, который произошел 9 февраля 2023 года, где в результате происшествия погибли 15 человек и еще 40 человек пострадали.

По информации портала АиФ-Новосибирск, прокурор требует признать Евгения Кавуна и Ирину Урбах, обвиняемых в подмене газового оборудования, виновными и приговорить каждого к 10 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В свою очередь сторона защиты утверждает, что обвинение основано на домыслах, а действий подзащитных не достаточно, чтобы связать их с трагическими последствиями взрыва.

Ранее Сиб.фм публиковал хронологию событий взрыва на ул. Линейной.