В Новосибирске мужчина украл восемь пачек сливочного масла

На фоне роста цен на продукты в Новосибирске участились случаи кражи сливочного масла. В полиции подтвердили информацию о таких правонарушениях.

27 октября в ГУ МВД по региону поступило заявление от представителя продуктового магазина на улице Бориса Богаткова. Заявитель сообщил, что покупатель вынес из магазина восемь пачек сливочного масла, не оплатив их.

Экипаж ГИБДД, который нес службу по охране порядка, заметил мужчину, выбежавшего из магазина, убегая от сотрудника торговой точки. Правоохранители задержали нарушителя после непродолжительной погони.

Как выяснили правоохранители, масло пытался украсть 38-летний житель Калининского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.