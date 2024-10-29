В Новосибирске опубликован лунный календарь дачника на ноябрь-2024

Лунный посевной календарь на ноябрь 2024 года подскажет, какие дни будут удачными для огородных дел, а когда лучше отложить работы.

Следуя фазам Луны, можно улучшить здоровье растений и обеспечить обильный урожай в будущем сезоне.

Принципы работы с лунным календарем

Фазы Луны влияют на активность растений, и для каждого этапа есть свои рекомендации:

Растущая Луна (до полнолуния) — лучшее время для посадки культур, которые плодоносят над землей (зелень, овощи, цветы).

Убывающая Луна (после полнолуния) — подходящее время для посадки корнеплодов и подготовки растений к зимовке, например, обрезки.

Полнолуние и новолуние — дни, когда посадочные работы не рекомендуются, поскольку активность растений снижена.

Рекомендации для огородных работ по фазам Луны

Растущий месяц (2–14 ноября):

Посев зелени, томатов, огурцов, декоративных растений.

Посадка ягодных кустов и плодовых деревьев.

Полнолуние (15 ноября):

Рекомендуется подкормка, прополка, обработка растений, но посадочные работы лучше отложить.

Убывающая Луна (16–30 ноября):

Подходит для посадки корнеплодов и луковичных растений.

Подготовка участка к зиме: обрезка, утепление растений.

Благоприятные дни для огородных работ

Лунный календарь рекомендует следующие даты для посадки и ухода за растениями:

Овощи (огурцы, томаты, зелень): 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26–30 ноября.

Корнеплоды (чеснок, лук, морковь, свекла): 3–7, 14–15, 28–30 ноября.

Многолетние цветы: 6–7, 10–11, 14–15, 19–30 ноября.

Плодовые деревья и ягодные кусты: 6–7, 10–11, 14–15, 19–30 ноября.

Эти дни считаются самыми удачными для посева, посадки и пересадки: растения лучше усваивают питательные вещества и активно развиваются.

Неблагоприятные дни для посадки

В ноябре есть и неблагоприятные дни для работ — новолуние и полнолуние, когда активность растений снижается. Это 1, 2 и 16 ноября. В эти дни лучше заняться подготовкой почвы, уборкой листьев и утеплением растений, но избегать посадок.

Соблюдая рекомендации лунного календаря, можно успешно завершить сезонные работы на огороде и подготовить участок к зиме.