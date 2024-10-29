В Новосибирске опубликованы кадры сотен мраморных могил бойцов ЧВК «Вагнер»

Мраморные памятники в виде пирамид и щебеночное покрытие. На Гусинобродском кладбище завершается реконструкция могил бойцов ЧВК «Вагнер».

На Гусинобродском кладбище подходит к концу благоустройство территории с захоронениями погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

В апреле 2023 года на погосте обнаружили могилы «музыкантов», погибших в ходе СВО.

Корреспондент Сиб.фм побывал на месте реконструкции. Сейчас рабочие занимаются укладкой щебенки. Мемориалы выполнены из мрамора в виде черных пирамид.

Как рассказал представитель ЧВК «Вагнер» по Новосибирску, Томску, Омску корреспонденту Сиб.фм, 9 ноября состоится открытие мемориала. По его словам, заказчиком выступила сама частная военная компания, она же выделила деньги на благоустройство.

«Форма пирамид была выбрана по всей России для всех погибших бойцов ЧВК «Вагнер», — сообщил он.

Могилы «музыкантов» часто называют «зубами дракона». Они представляют собой ряд черных пирамид, расположенных в линию. На каждой есть имя погибшего, даты его рождения и смерти, а также изображение эмблемы частной военной компании.

Выбор такой формы многие связывают с «Линией Вагнера» — системой оборонительных противотанковых укреплений, которую в середине сентября 2022 года начали возводить на территории Луганской, Донецкой и Белгородской областей силами частной военной компании «Вагнер».

Термин «зубы дракона» обозначает специальные укрепления, представляющие собой острые бетонные конструкции, предназначенные для защиты от танков и другой бронетехники. Эти сооружения имеют форму конусов или пирамид, что затрудняет их преодоление. Название «зубы дракона» они получили благодаря своему внешнему виду, напоминающему зубы дракона, торчащие из земли.