В Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в день Лонгина Сотника 29 октября

29 октября в Русской Православной Церкви совершается память семи известных угодников Божиих, среди которых мученик Лонгин Сотник, почитаемый верующими за его духовный подвиг.

Лонгин Сотник был римским воином, принявшим мученическую смерть за христианскую веру. Его почитание прочно укоренилось в народной традиции, где он известен как Лонгин Вратник. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

На Руси в этот день верующие обращались к Лонгину с молитвами о защите дома и излечении от глазных болезней. Хозяйки проветривали вещи на улице, а мужчины отправлялись на охоту.

Существовали определённые запреты: молодым не рекомендовалось первыми выходить из дома, а также не следовало поднимать чужие предметы и начинать важные дела, чтобы избежать возможных неприятностей.