В Новосибирске шесть человек спасли из пожара на Есенина

В Дзержинском районе Новосибирска на улице Есенина произошёл пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

Огонь, охвативший 15 квадратных метров, был ликвидирован за 18 минут силами 13 сотрудников МЧС и четырёх единиц техники. Пожарные были вызваны жителями соседних квартир, где горели домашние вещи.

В ходе спасательной операции пожарные эвакуировали шесть человек из соседних квартир, среди которых были двое детей, а также беременная женщина и пенсионерка. Ещё 12 человек эвакуировались самостоятельно.

Хозяин квартиры, получивший ожоги, находится под наблюдением медиков. Причину пожара установят дознаватели МЧС.