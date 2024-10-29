В Новосибирске состоялся первый массовый флешмоб по реанимации сердца

Первый массовый флешмоб по реанимации сердца прошел в столице Сибири.

В честь Всемирного дня борьбы с внезапной остановкой кровообращения 27 октября 2024 года в Новосибирске впервые прошел массовый урок по реанимации сердца.

Акция состоялась на площадке «Локомотив – Арены». В период с 10:00 до 18:00 по местному времени почти 1 600 новосибирцев учились запускать сердце, отрабатывая навыки по ручной реанимации, а также с помощью дефибриллятора.

По статистике, ежегодно около десяти человек выживают благодаря помощи окружающих.

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