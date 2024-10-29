В Новосибирске специалисты создали фильтры для материалов связи 6G

Ученые из Новосибирска разработали уникальные фильтры для материалов связи 6G.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что специалисты вуза разработали инновационные квазиоптические узкополосные фильтры. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Известно, что ученые создали изобретение методом фотолитографии, которое существенно повышает эффективность исследований в терагерцовом диапазоне, открывая новые перспективы для развития технологий связи 6G.

По словам специалистов, благодаря их разработке появится больше возможностей применения новых фильтров в исследовании полупроводниковых материалов и кристаллов, необходимых для создания приборов и устройств будущего поколения.

Напомним, что специалисты из Новосибирска изготовили партию синтетического топлива из пластика