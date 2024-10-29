В Новосибирске «Ветераны комсомола» во главе с депутатом Заксобрания Агеенко отметили 10-летний юбилей

29 октября, в День рождения комсомола, общественная организация «Ветераны комсомола», возглавляемая депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Вадимом Агеенко, отметила 10-летний юбилей.

В составе новосибирской областной организации – более двух с половиной тысяч человек. Это бывшие секретари городских, районных, первичных организаций ВЛКСМ, рядовые комсомольцы. Первое из мероприятий в рамках праздничных торжеств, посвященных 106-й годовщине комсомола и юбилею новосибирской общественной организации, прошло в Первомайском районе города. Депутат Законодательного Собрания Вадим Агеенко вместе с товарищами по комсомолу возложил цветы к памятному знаку «Комсомольцам всех поколений» у Дома культуры «40 лет ВЛКСМ». Этот памятный знак был установлен по инициативе депутата.

Затем цветы возложили к стеле «Комсомольцам всех поколений» на Комсомольском проспекте в Железнодорожном районе Новосибирска. В 2018 году, в год столетия ВЛКСМ, на аллее Комсомольского проспекта был установлен памятный знак, который позже заменили стелой «Комсомольцам всех поколений».

В Доме культуры имени Октябрьской революции сегодня прошли главные торжества в честь Дня рождения комсомола и 10-летия Новосибирской областной общественной организации «Ветераны комсомола». В большом зале встретились люди старшего поколения, среди них – секретари первичных организаций, бывшие участники знаменитых комсомольских строек, целые семьи. История молодежного движения советских времен для них стала судьбой, она тесно переплелась с человеческими биографиями.

На собрании состоялся вынос знамени Новосибирского областного комитета ВЛКСМ, было приветствие пионеров и большой праздничный концерт с выступлениями вокальных и танцевальных коллективов. В приветственном слове депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, руководитель организации «Ветераны комсомола» Вадим Агеенко обратился к залу: «Уважаемые товарищи, ветераны комсомола, дорогие друзья, соратники, единомышленники! Мы много раз по разным поводам собираемся в разных залах и смотрим друг другу в глаза. И видим, что в этих глазах комсомольский задор остаётся – он есть, сил хватает. Задачи мы ставим своей организации большие, интересные, серьёзные и решаем их. Много мероприятий провели, и в фойе сегодня вы видели наши банеры, где история и работа нашей организации отражена просто в фотографиях, потому как чтобы описать её, нужны книги».

Как отметил Вадим Агеенко, «когда мы создавали свою организацию и писали устав, первое и самое главное, что этом уставе было записано, – сохранение памяти о советском нашем государстве, о наших советских традициях. Потому что сегодня есть люди, которые хотят переписать и переписывают нашу советскую историю. Кому-то её надо сохранять. Кому-то нужно говорить правду о нашей молодости, о нашей жизни, о нашей работе. Мы с вами знаем, что это действительно мы, комсомольцы, поколение 50-60-70 годов строили, восстанавливали страну. И благодаря нашему труду, нашей энергии возникли крупные города».

Вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов на празднике вручил Вадиму Агеенко за большой вклад в дело сохранения комсомольских традиций, развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи Почетную грамоту Законодательного Собрания Новосибирской области. И присоединился к поздравлениям комсомольцев: «Радостные чувства мы испытываем, как будто вернулись в свою молодость. Есть уверенность, что при таком бодром и серьёзном настрое, при таком обращении к нашим традициям нам ничего не страшно. Сплочённость – это самое главное, и комсомол работает на эту сплочённость».

Он по-прежнему хранит комсомольский билет, подчеркнул Владимир Карпов: «Я продолжаю быть и членом партии, и комсомольцем-ветераном. Конечно, инициатором множества очень важных, интересных, задорных дел был комсомол. И сейчас жизнь доказывает необходимость такой организации, которая будет проводить работу с молодёжью. А организация ветеранов комсомола – это замечательное дело, которое продолжает Вадим Алексеевич Агеенко вместе со своими товарищами. Немаловажно, что они помогают сохранить подлинные факты о деятельности Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи: издана книга «Забытый съезд», и кто заинтересуется не слухами, не домыслами, а реально захочет узнать, как все происходило, может прочитать в этой книге. Следующая книга – о людях, которые внесли громадный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы».