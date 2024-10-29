В Новосибирской области автомобиль на полной скорости влетел в человека

Человек смог выжить после сильного столкновения с автомобилем.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что 25 октября 2024 года в Барабинском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП — водитель КамАЗа снес заднюю часть полуприцепа Shacman и выехал на встречную полосу.

После чего встречный кроссовер Chery Tiggo 4 на полной скорости вдавил мужчину в разбившуюся кабину большегруза.

"Пешеход-мужчина выжил, был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами конечностей. Водитель кроссовера Chery получил сотрясение и переломы", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что после смертельного ДТП прокуратура Новосибирска начала проверку