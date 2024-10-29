В Новосибирской области небо над Академгородком станет чистым

Над Академгородком станет чистое небо.
В прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Советский район заявил о замене в Академгородке старых опор и светильников на светодиодные лампы.
Уже сегодня в данном районе начали обновлять наружное освещение и заниматься очищением воздушного пространства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Также в рамках проекта «чистого неба» планируется перенести все сети под землю.
Напомним, что в Новосибирске жители заметили проникновение нефтяных потоков в реку