В Новосибирской области небо над Академгородком станет чистым

Над Академгородком станет чистое небо.

В прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Советский район заявил о замене в Академгородке старых опор и светильников на светодиодные лампы.

Уже сегодня в данном районе начали обновлять наружное освещение и заниматься очищением воздушного пространства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Также в рамках проекта «чистого неба» планируется перенести все сети под землю.

Напомним, что в Новосибирске жители заметили проникновение нефтяных потоков в реку