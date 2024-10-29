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общество

В Новосибирской области небо над Академгородком станет чистым

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Над Академгородком станет чистое небо.

В прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Советский район заявил о замене в Академгородке старых опор и светильников на светодиодные лампы.

Уже сегодня в данном районе начали обновлять наружное освещение и заниматься очищением воздушного пространства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Также в рамках проекта «чистого неба» планируется перенести все сети под землю.

Напомним, что в Новосибирске жители заметили проникновение нефтяных потоков в реку

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Валерия Митрохина
Журналист

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