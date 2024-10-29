В новосибирском Академгородке 60-летние опоры освещения заменят по принципу "чистого неба"

На главных улицах Академгородка реконструируют сети наружного освещения, построенные в начале 1960-х годов. Здесь, впервые в Новосибирске, реализуется принцип «чистого неба» – кабели прокладываются под землёй, а не по воздуху. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев на аппаратном совещании с главами районных администраций и руководителями структурных подразделений мэрии.

«В Советском районе приступили к масштабному проекту по модернизации систем уличного освещения. Впервые в Новосибирске мы системно подошли к решению этой задачи, обеспечивая принцип «чистого неба» – все кабели, в том числе сети операторов связи, будут перенесены в специально построенную кабельную канализацию», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Для реализации поставленной задачи МБУ «ГЦОДД», подведомственное департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, заключило муниципальный контракт с подрядной организацией из Уфы ООО «Промлед-02» на модернизацию систем наружного освещения пяти объектов. В их число вошли проспект Строителей, Морской и Университетский проспекты, улицы Терешковой и Пирогова. Контракт заключён на 2 года со сроком исполнения в 2025 году. Подрядчик уже приступил к работе.

«Задача на текущий год – выполнить монтаж всех кабельных канализаций, установить опоры освещения. Сегодня работы производятся на проспекте Строителей и на Морском проспекте. Планируем включить освещение на этих улицах до конца текущего года», – сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Сети наружного освещения на главных улицах Академгородка построены в 60-х годах и до 2010 года находились на балансе СО РАН. За это время светильники, опоры, кабельные и воздушные линии в значительной степени выработали свой ресурс.

После передачи сетей в муниципальную собственность их содержанием и ремонтом занимались МКУ «Горсвет», а впоследствии – МБУ «ГЦОДД». Их силами были заменены светильники на светодиодные на Морском проспекте и проспекте Строителей, на нескольких улицах выполнена реконструкция сетей с заменой бетонных опор на композитные. В 2024 году при поддержке губернатора Новосибирской области приступили к реализации целевой программы по комплексной замене системы наружного освещения улиц Академгородка.