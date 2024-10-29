В Октябрьском районе Новосибирска разыскиваются подозреваемые в краже автомобиля

В Октябрьском районе Новосибирска правоохранительные органы объявили в розыск шестерых местных жителей, подозреваемых в краже автомобиля марки «ВАЗ».

По информации МВД по Новосибирской области, 28 октября в полицию обратился 24-летний житель района, который сообщил о пропаже своего транспортного средства, припаркованного возле дома на улице Плющихинская.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что неизвестные вскрыли автомобиль, завели его с помощью технических манипуляций и уехали. В ходе поездки подозреваемые столкнулись с бензоколонкой.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Полиция призывает всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, обращаться по номерам 8 (383) 232-17-70 и 8 (960) 794-90-52.