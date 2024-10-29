В Заельцовском районе Новосибирска по просьбе жителей на улице Новой очистят территорию от аварийных деревьев

Жители Заельцовского района, ТОС «Серебряные ключи», обратились в администрацию Центрального округа с просьбой – убрать аварийные тополя, нависшие над пешеходной тропинкой, которой ежедневно пользуются сотни людей. Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы для обеспечения безопасности при сносе деревьев на ул. Новой.

По словам первого заместителя главы администрации Центрального округа Дмитрия Есикова, после обращения жителей глава дал поручение специалистам выехать на место с агрономом, осмотреть насаждения и определить объем работ, необходимых для обеспечения безопасности. Деревья были обследованы, признаны аварийными, получены разрешения на их вырубку. 28 октября подрядчик приступил к подготовительному этапу, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, которые пользуются данным маршрутом. Необходимо убрать 62 аварийных тополя и сохранить здоровые экземпляры взрослых сосен. В дальнейшем специалисты осмотрят и другие деревья в этом микрорайоне, чтобы оценить их состояние.

Как отметила председатель ТОС Наталья Коль, деревья эти сажали тогда же, когда строили их поселок, то есть около 70 лет назад. Жители регулярно проводят здесь субботники, но кроме сбора мусора и уборки поросли, самим больше сделать не получается, в частности, справиться с огромными тополями.

«Обратите внимание, как деревья наклонены, сколько раз на заборе большие ветки после ветра висели. А тропинки «живые»: постоянно на них люди, в магазин, на остановку, в садик, – рассказала Наталья Коль. – От жителей была инициатива о сносе, я обратилась в администрацию, она откликнулась, и работы уже ведутся».

Жителям памятен случай, когда рухнувший тополь придавил женщине ноги, и пришлось вызывать скорую помощь. Еще одним весомым аргументом в борьбе с падающими ветвями тополей стало то, что при сильных порывах ветра они обрывали провода и освещения на тропинке не было, что доставляло неудобства, особенно зимой.

Как отметили представители ТОС, после того, как территорию освободят от аварийных деревьев, весной, при содействии администрации, здесь планируют провести большой субботник и начать работы по благоустройству. Жители хотят рядом с соснами высадить гортензии, молодые липы, поставить лавочку, чтобы на ней могли отдохнуть пожилые люди по дороге на остановку, словом, превратить эту территорию в мини-сквер.