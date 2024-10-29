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общество

Выросло количество инсультов среди работающих жителей Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе наблюдается рост инсультов среди работающих местных жителей.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главного невролога Министерства здравоохранения Новосибирской области Елену Танееву, в регионе количество инсультов выросло на 20% за три года.

По словам специалиста, это связано с изменением экологических условий и образом жизни. Наибольший риск возникновения инсульта наблюдается у пациентов старше 60 лет.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске состоялся первый массовый флешмоб по реанимации сердца

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Валерия Митрохина
Журналист

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