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общество

За 95 тыс руб в Новосибирске продают сибирского котенка с суровым взглядом

Фото: сайт объявлений

Сурового сибирского котенка продают в Новосибирске за 95 000 рублей.

На сайте объявлений появилась информация о продаже котенка сибирской породы по имени Эдана. За малышку с серьезным суровым взглядом просят 95 000 рублей.

В объявлении указано, что она родилась 16 августа 2024 года. Через время Эдана вырастет в крупную кошку с мощными лапами, как ее родители.

Также продавец написал, что на самом деле за этой серьезной внешностью скрывается очень нежный и ласковый характер кошки.

К моменту переезда котенка вакцинируют, чипируют, стерилизуют и проведут обработку от паразитов. В комплекте с ней покупатели получат родословную, ветеринарный паспорт и договор с гарантиями здоровья.

Напомним, что в Новосибирске продают кота породы Чаузи за 100 тысяч рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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