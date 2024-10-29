Жители Новосибирска пожаловались на школу-долгострой на 850 мест

Ход стройки брали на себя новосибирские депутаты.

Жители микрорайона Дивногорский в Новосибирске пожаловались на недостроенную школу на улице Большая, строительство которой анонсировали власти еще в 2021 году.

Депутаты обещали, что школа будет на 850 мест, а двери свои она откроет в конце 2023 года, однако это так и не произошло. Помимо этого, народные избранники брали дело на контроль.

«В таком вот состоянии находится школа, которую должны были сдать в декабре 2023 года. Вот в таком состоянии: строительство не ведется», — говорит мужчина в видео, предоставленном Сиб.фм.

Со слов местных жителей, они ждут новые учреждения, так как детей приходится возить в другие школы. В отзывах в 2ГИС пользователи высказывают недовольство из-за приостановки строительства. Они отмечают, что всю технику уже увезли.

Корреспонденту Сиб.фм в ответе на запрос в Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска сообщили, что возведение школы велось в рамках концессионного соглашения, заключенного между министерством образования Новосибирской области и концессионером.

Концессионером выступило ООО «Школа в Ленинском районе», которое входит в ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"».

В Департаменте строительства отметили, что строительство на объекте остановлено, так как против концессионера возбуждено уголовное дело.

Главой компании является Отто Сопроненко, на которого в мае 2024 года возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Предполагаемый ущерб государству составляет 3,1 млрд рублей.

По версии следствия, на строительство шести школ в Новосибирске из федерального и областного бюджетов выделено 3,1 млрд рублей, которые концессионер освоил.

Компания предложила властям области проект на строительство школ на 5,7 тысяч учеников. Учреждения должны были построить на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева, Пролетарской, Татьяны Снежиной и Большой.

В декабре 2023 года, когда строительство уже сорвалось, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию со школами. Он заявил, что их партнер решил заработать на удешевлении проекта, на внесении изменений в конструктив.

«Причем мы весной его предупреждали, что обязательным условием подобных изменений является подтверждение со стороны Главгосэкспертизы. И, скорее всего, предлагаемые изменения не получат подтверждения», — говорил глава региона.

По его словам, концессионер не прислушался и внес изменение в фундамент.