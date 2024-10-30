19-летний водитель скончался в ДТП с фурой под Новосибирском

В Новосибирской области легковушку разорвало после столкновения с фурой.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска, вчера, 29 октября, Hyundai Solaris двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска по трассе Р-254 “Иртыш” и в 21:10 иномарка выехала на встречную полосу, после чего со всей скорости влетела в грузовик Faw.

В результате машину разорвало от удара, а ее 19-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

По словам сотрудников ГАИ, юноша являлся “начинающим водителем”.

Напомним, что в Новосибирске в ДТП на кольце пострадали четыре человека