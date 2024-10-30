Акции на Новый год и 9 Мая. Движение Первых – о массовых мероприятиях в Новосибирске

В редакцию Сиб.фм пришли наставники и руководители Движения Первых, где подрастает будущее страны. О том, какие старые традиции были восстановлены почти с нуля и какие новые веяния подошли к их работе, рассказали Наталья Вохмина, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области, и ее заместитель Илья Махмудов.

– Расскажите о целях и задачах Движения Первых. Как вы оцените значимость этой организации для Новосибирской области?

Наталья Вохмина:

– На самом деле, Движение Первых – это организация, которая создавалась не стихийно и не на пустом месте. Безусловно, был большой провал в истории детского и молодежного движения, который случился в начале 90-х годов, когда было поставлено, скажем так, многоточие в работе пионерской и комсомольской организации. Пришло время других организаций, объединяющих детей и молодежь, чтобы помочь ребенку освоить социальные роли в жизни. Как бы она ни называлась, суть одна. «Союз пионеров» Новосибирской области, «Чудо» в Томской области, «Будущее России» из Омской области – мы в любом случае ставили одну и ту же основную цель. Это познание ребенком гражданского общества, продвижение в мире гражданского становления. К 2015 году назрел вопрос консолидации всех организаций на уровне России. Соответственно, в эти годы проходило развитие Российского движения школьников. И Юнармии заодно. И проекта «Большая перемена». Наверное, именно это и повлекло за собой желание ребят объединиться в более крупную организацию.

В 2022 году девочка из Севастополя на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» обратилась к Президенту с запросом на создание единой организации. И пошел тогда процесс обсуждения: как это общественное детское движение должно называться и в каком статусе будет работать. Обсуждали как дети, так и взрослые – Илья был участником этого собрания в Артеке. Правовым статусом Движения Первых решили выбрать общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи. А с названием определились еще быстрее. Вот, собственно, так и началась наша история. Значимость и задача, как я уже упомянула, – освоение ребенком социальных ролей в гражданском обществе.

Ребята с удовольствием вступают в Движение. Недавно я встретилась с косметологом, и она мне говорит: «О, а вы знаете, у меня сын-то к вам в Движение вступил, у них как раз в школе «первичка» появилась». Нельзя сказать, что это прямо массово – тут, безусловно, роль педагога еще очень важна. Не каждый педагог сегодня принимает Движение Первых на ура. Потому что у нас за плечами тридцатилетний опыт неучастия в работе детского и молодежного движения, поэтому сейчас, когда все это на нас вдруг свалилось, не все приняли это с легкостью. В целом, задача вовлечения – это, наверное, одна из самых приоритетных, по ней мы проходим разные образовательные курсы – как с детьми работать, как их вовлекать.

– Были же за эти 30 лет и другие попытки возродить детское движение в старом или новом виде. Но они не взлетели, а у вас получилось – почему, как вы думаете?

Наталья Вохмина:

– Многие организации, созданные еще в начале 90-х, в том числе наши, новосибирские, до сих пор живут и активничают. И мы сами их поддерживаем: Движение Первых регулярно проводит конкурсы грантов. Мы готовы к сотрудничеству, мы не стараемся никого вытеснить с этого поля. Самое главное – найти свое место. Войти в партнерство, а не противостоять организации, которая сегодня является флагманом того или иного процесса. Что касается вопроса о том, почему они не стали нами... Детская организация, если вы изучали исторический опыт, не может существовать без поддержки: что скауты, что пионеры, что комсомол – все они всегда создавались при поддержке государственной власти. И именно потому, что Движение Первых создавалось при поддержке государственной власти, оно вышло на новую орбиту.

– А кто сегодня из медийных персон Новосибирска или России состоит в Движении Первых?

Наталья Вохмина:

– Вопрос в каком-то смысле сложный: кого считать «состоящим» в Движении? По закону и Уставу Движения Первых состоять в нем могут все, кто достиг шестилетнего возраста, – по собственному желанию. На последнем на данный момент съезде Движения, который прошел в феврале, мы определили верхний возрастной порог в 25 лет. Поэтому чаще всего медийные лица заключают партнерство с нами, разделяя цели и задачи, но при этом в наших рядах не состоят.

Илья Махмудов:

– Если брать всероссийский уровень, можно вспомнить, например, Мию Бойку, которая написала песню про наше Движение. Стас Море – это, можно сказать, посол движения, у него есть несколько песен про нас, в первую очередь, конечно, «Будь первым» – очень яркая песня.

Наталья Вохмина:

Можно вспомнить группу «Снимки», которая работает с нами ещё со времени «Российского движения школьников». Мы стараемся привлекать к деятельности Движения и актеров театров. Тем не менее настоящих медийных персон, у которых есть наш значок, – таких пока, к сожалению, нет. Хотя готовы рассмотреть.

– В России сейчас много медийных персон не только до 25, но и до 16 лет...

Наталья Вохмина:

– Вообще, планка в 25 лет – это не предел. Потому что, приобщившись к деятельности общественной организации, ты чаще всего становишься ее приверженцем на всю оставшуюся жизнь. Поэтому среди наших руководителей много довольно уже зрелых лиц. Я имею в виду наставников, которые работают с детьми, потому что они детям интересны, и школьники для них являются той жизненной силой, тем жизненным стимулом, который не дает уйти из организации, поэтому, я надеюсь, скоро и среди наших ребят будут медийные.

– С таким широким возрастным разбросом есть ли у вас «почетные пионеры»? Вроде Фиделя Кастро, которому в Артеке галстук повязали...

Илья Махмудов:

– Если говорить про взрослых наставников и коллективы... Да, есть такое, порядка шести или семи номинаций, но количество, скажем так, призеров у нас ограниченное. И попадают туда те, кто действительно прошел конкурсный отбор, кто внес большой вклад в развитие Движения Первых и отдельных аспектов его деятельности. Мы запустили свою региональную премию «Во! Первых», в которой может принять участие любой участник Движения, наставник и даже родители. В премии порядка шести номинаций».

– В этом году Движение Первых организовало в Новосибирске массу мероприятий. Какие из них вы бы выделили и кто вам помог в организации?

Наталья Вохмина:

– Если вы про поддержку со стороны власти – она безусловна. Ведь председателем Наблюдательного совета Движения Первых на всероссийском уровне является президент Владимир Владимирович Путин, а на уровне Новосибирской области эта должность, соответственно, отдана губернатору, и ему уже подчинены все руководители министерств и ведомств.

Илья Махмудов:

– Из мероприятий в число самых ярких, разумеется, вошли День защиты детей 1 июня, который мы провели совместно с уполномоченным по правам ребенка, Фестиваль детства и юности – на самом деле он всероссийский, но, если говорить именно о нас, мы уже второй год проводим его совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Надеждой Николаевной Болтенко. Всего, по нашим оценкам, в нем приняли участие около 25 тысяч человек, как детей, так и взрослых.

И конечно, нельзя забывать про 1 сентября, где мы организовали на Михайловской набережной большое мероприятие – совместно с Сиб.фм, кстати, – посвященное началу учебного года, подведению итогов лета, который, на мой взгляд, прошел полезно и интересно.

Наталья Вохмина:

– То есть, безусловно, в любой общественной организации должны быть как такие мелкие события, которые позволяют ребенку проживать все социальные роли, так и крупные, яркие точки, где самое главное – встречи, эмоции, коммуникации. И для нас этими точками стали начало лета и конец лета, которые мы обозначаем такими яркими событиями. И то, что вы тоже нам в этом хорошо помогаете, стало для нас приятным, очень приятным сюрпризом.

– Скажите, а кто сегодня в Новосибирске и области активнее всего приобщается к Движению Первых? Школьники, студенты?

Наталья Вохмина:

– Школьников, конечно, больше – потому что это более организованная аудитория, но и студенты тоже вливаются.

Илья Махмудов:

– Вообще, учет пользователей участников мероприятий осуществляется через сайт будьвдвижении.рф. По его статистике, у нас уже более 100 тысяч зарегистрированных пользователей, которые, так или иначе, следят за новостями. Если же брать тех, кто не только следит, но и как-то активно действует, получится около 50 тысяч участников мероприятий.

Наталья Вохмина:

– Мы объединяем не только школьников, но и студентов средних специальных и высших учебных заведений. Во всех вузах области открыты Клубы Первых, что позволяет ребятам, закончившим школу, не уходить из Движения, а оставаться, но уже в другом качестве – в роли наставников.

– Во многих регионах России Движение Первых организует отдых детей в летних лагерях. Как с этим обстоят дела в Новосибирской области?

Илья Махмудов:

– В этом году у нас состоялось множество мероприятий по этому направлению – при поддержке областной власти. Это и профильные смены, и различные фестивали, и слеты на базе детских оздоровительных лагерей. Нас поддержал не только регион, больше десяти профильных смен прошли и на муниципальном уровне, были и смены на уровне районов, округов, поселков и так далее. Помимо этого, в летний период лагеря совместно с нами проводили на своих профильных сменах «Дни Первых», где знакомили участников профильной смены с деятельностью Движения в формате тематического дня. И на базе пришкольных лагерей тоже состоялись наши профильные смены. На самом деле, они идут фактически круглый год.

Наталья Вохмина:

– Первая смена была в январе, да. Потом прошла «Школьная весна», где ребята, которые увлекаются всевозможными творческими направлениями, соревнуются между собой и готовят какой-то свой продукт. В этом году поставили мюзикл. Летом мы собираемся на площадке образовательного парка имени Олега Кошевого – на уровне региона эта локация считается базовым лагерем Движения Первых Новосибирской области, там собираются и ребята, которые увлекаются экстремальными видами спорта, и юные кавээнщики. Для совсем маленьких у нас есть своя профильная смена, которая называется «Движение вверх». Еще мы работаем в содружестве с участниками проекта «Навигаторы детства» – буквально недавно ребята нашего вожатского отряда провели областную профильную смену проекта «Орлята России». И вот в октябре нас ждет такая традиционная, самая большая смена «Время выбрало нас». А финалом в декабре станет зимний фестиваль Движения Первых, где мы подводим всевозможные итоги. 16 октября как раз прекратили прием заявок на премию «Во-первых». Буквально на прошлой неделе закончился съезд вожатых в Анапе, где завершился форум лагерей «Большие смыслы». И Новосибирская область вошла в десятку регионов с самой лучшей летней оздоровительной кампанией. И мы тоже приложили к этому руку, чему очень рады.

– Ведете ли вы проекты для людей с ограниченными возможностями? Какой досуг вы им предлагаете, какую поддержку?

Илья Махмудов:

– У нас есть программа «Равные возможности Первых», в рамках которой предусмотрена серия проектов для лиц с ограниченными возможностями – как спортивными, так и прочими. Например, у нас ребята участвовали в чемпионате по бильярду. Еще мы очень тесно сейчас работаем с коррекционными школами, где тоже есть «первички». Наталья Валерьевна уже упомянула «Команду Первых», они сейчас проводят серию выездов в коррекционные школы, для того чтобы позаниматься с такими ребятами. Что касается крупных мероприятий – да, при необходимости мы привлекаем специально обученных волонтеров, которые всегда готовы оказать помощь в сопровождении мероприятий для таких лиц.

Наталья Вохмина:

– У Движения Первых есть и свой волонтерский проект, и поэтому очень многие отделения, особенно в области, реализуют волонтерские проекты для таких школ. В Новосибирской области есть 35 муниципальных образований, это, соответственно, 35 местных отделений, где есть свои активы, обязательно работает Совет Первых муниципального уровня, регионального уровня.

Илья Махмудов:

– В сентябре у нас состоялся региональный проект, «Неделя Движения Первых», и там был отдельный трек, посвященный коррекционным школам. Мы смотрели, как ребята выполняют задания, как выкладывают видеоролики на странице их школы, как они вовлечены в деятельность – и действительно увидели хороший прирост: что с такими детьми действительно работают, не оставляют их без внимания и все равно так или иначе пытаются создать безбарьерную среду для них.

– 2 ноября пройдет Школа актива Движения Первых – что там будет происходить? И как у вас возникла идея интеграции с ХК «Сибирь»?

Илья Махмудов:

– Мы сотрудничаем с «Сибирью» с того момента, когда только еще началась история Движения Первых. Они приезжают на все наши мероприятия – и ребята-волонтеры также помогают им на их матчах. Но инициатором создания именно этой Школы актива стал наш специалист. На этой неделе состоялось с ними совещание, где мы обсудили нюансы. У нас планируется матч «Сибирских снайперов» и «Стальных лис» из Магнитогорска. В рамках этого матча у нас будут различные интерактивные площадки от наших партнеров, тематические зоны по нашим проектам и небольшое торжественное открытие матча совместно с «Сибирью».

Наталья Вохмина:

– Для нас Школа актива – это в любом случае некие занятия с ребятами, для того чтобы раскрыть их потенциал, чтобы отшлифовать какие-то компетенции. Соответственно, перед матчем будет работать очень много различных точек, где и родители, и дети, и педагоги смогут и узнать о Движении, и одновременно найти точку притяжения, ответ для себя на вопрос: «А в чем Движение Первых может помочь лично мне?»

– Какие акции Движения Первых проходят сейчас в рамках поддержки участников СВО и членов их семей

Илья Махмудов:

– Очень масштабная ведется работа в муниципалитетах, в местных отделениях. Ребята плетут маскировочные сети, делают сухой душ. Опять же, в рамках Линейки Первых у нас была совместная точка с волонтерским корпусом, где мы вместе собирали гуманитарную помощь и направляли в приграничные регионы. Поскольку Новосибирская область является «наставником» для Беловодского района Луганской Народной Республики, мы как специалисты не раз туда ездили и проводили совместные мероприятия. Ну и сейчас, в онлайн-режиме, мы постоянно поддерживаем друг друга, делимся наработками.

Наталья Вохмина:

– Что касается полюбившейся всем акции «Письмо солдату», для нашего региона она не была новой и неиспробованной. Самое главное, она сразу была понятной, потому что еще до Движения Первых у нас работала детская организация «БОБР» – «Большой отряд Березовских ребят» из Новосибирского района. Они сами инициировали акцию «Письмо солдату», причем писали тем, кого знали лично, своим друзьям, тем, с кем в одной школе учились, собирали посылки. Поэтому новой назвать эту акцию нельзя. Надо сказать, что ничего уникального Движение Первых не делает. Оно занимается тем же, чем и вся страна, – и это тоже по-своему объединяет.

Илья Махмудов:

– Нет, кое-что уникальное у нас все-таки было. Недавно появилась интересная история о том, как ребенок, третьеклассник из Чановского района, все лето собирал металлолом, сдавал его, для того чтобы направить все эти средства на нужды СВО. Некоторые дети у нас собираются в коллективы и вместе плетут маскировочные сети. То есть никто не остается равнодушен в этом плане, никто не остается в стороне, все объединяются для того, чтобы помочь нашей стране.

– Можете рассказать о патриотической составляющей Движения Первых?

Наталья Вохмина:

– Лично для меня патриотическое воспитание не делится на военное и «остальное». Любое дело, связанное с нашей жизнью, может стать частью патриотического воспитания. Патриот ведь не тот, кто в войнушку играть любит. Это человек, который с мамой и с папой общается хорошо, бережет свою семью, любит свое дело и свой народ. Это тот, кто знает его историю, кому нравится его литература и музыка. Для меня патриотизм ассоциируется не с триумфом в первую очередь, а с ответственностью.

Если говорить про мероприятия... Первое, что можно вспомнить, – Движение Первых сразу же при своем становлении взяли на себя миссию по возрождению такой игры, как «Зарница», дополненной современным возможностями. Там ребята не только в поле спасают друг друга, но и учатся работать с дронами на каких-то специальных симуляторах. И мы гордимся тем, что наши ребята победили сначала в Сибирском федеральном округе, вышли на федеральный уровень и недавно вернулись из Волгограда с победой – наши Первые юнармейцы бердчане заняли третье место в старшей возрастной группе.

Илья Махмудов:

– Я бы назвал еще один такой яркий проект – «Мы – граждане России». В его рамках ребенку, достигшему 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручается паспорт. И эта торжественность еще раз напоминает о том, что теперь у него появляется больше как прав, так и ответственности. Проводится такое торжество два раза в год, участвуют высокие лица, включая губернатора Новосибирской области. В муниципалитетах вручают главы, заместители глав, начальники управления образования – и там это уже ежемесячно проходит, чтобы как можно больше детей охватить, чтобы для ребенка это было значимым событием. Чтобы он понимал, какая на нем теперь лежит ответственность.

Наталья Вохмина:

– Для нас это событие тоже не в новинку – в свое время эту акцию инициировал Российский Союз Молодежи и Союз пионеров Новосибирской области, также принимало участие Российское движение школьников, Управление молодежной политики – много кто. И если на старте акции было, скажем, человек сто, то в следующий раз мы видим уже тысячи тех, кто желает получить паспорта в торжественной обстановке. Им еще и обложку на паспорт дарят, которая им напоминает о том, что есть такое замечательное Движение Первых. Согласитесь, каждому же хочется чувствовать какую-то принадлежность к чему-то большому. Запрос на эту общность мы чувствуем – такой вот патриотический позыв.

– Примером такой общности может стать празднование 80-летия Победы – у вас есть планы на этот день?

Илья Махмудов:

– Мы обязательно примем участие везде, где только сможем. Четкого плана, правда, у нас пока еще нет, но известно, что будет и «Зарница», будет и «Мы – граждане России». Это будут точно дни единых действий, какие-то уже традиционные – включая широко известные «Письмо солдату» и «Свеча памяти». Конечно, мы сейчас рассматриваем и более крупные мероприятия, чтобы тоже войти где-то в состав соорганизаторов, а где-то инициировать самим.

Наталья Вохмина:

– Недавно закончилась смена «Время выбрало нас» – и совсем скоро мы уже точно будем свои планы вам всем рассказывать. Нам же еще с детьми надо все обсудить: детское самоуправление – очень важная составная часть Движения. А заработает оно только тогда, когда взрослый протянет ребенку руку помощи. Мы протягиваем – и дети инициировали очень много интересных проектов. И к дням 80-летия Победы, я думаю, таких личных инициатив будет еще больше.

– А есть ли у вас примеры экологических акций, в которых участвует Движение Первых?

Илья Махмудов:

– Экология для нас – отдельное направление, в рамках которого есть сообщество юннатов. И у них тоже есть свои встречи, экспедиции, субботники, направленные на экологическое воспитание. Я знаю, что в каждом муниципалитете созданы юннатские отряды, которые поддерживают чистоту своего района, продвигают новые экологические проекты. Сейчас у нас проходит всероссийский проект «Акселератор высота», в рамках которого дети свои проекты защищают, рассказывают экспертам, им помогают их дообработать, докрутить, чтобы они были жизнеспособны.

– Есть ли у вас совместные проекты с правоохранительными органами, о которых можно рассказать?

Илья Махмудов:

– С МВД мы сотрудничаем активно. В рамках наших профильных смен они приезжают со своей собственной выставкой, с интерактивными зонами. Ребята знакомятся в целом с этим видом деятельности, и тем самым частично закрывается потребность в профориентации. С другой стороны, сотрудники МВД напоминают, опять же, о различных обязанностях детей как будущих граждан нашей страны. Также мы сейчас выставляем, допустим, свои интерактивные площадки на мероприятия Росгвардии, мы работаем с МЧС, они также во многих наших мероприятиях участвуют в формате партнерства.

У нас в регионе есть и профильные классы, они также включаются в нашу деятельность. Классы МВД участвовали у нас в проекте, как хранители истории. Со своей точки зрения, у Министерства внутренних дел тоже есть собственный проект, направленный на различные школы с детьми из группы риска. Мы тоже со своими мероприятиями включаемся в их проект, для того чтобы провести профилактику девиантного поведения и привлечь этих детей к социально значимой деятельности и в целом в Движение Первых.

– Планируете ли вы что-то особенное на Новый год? Акция «Елка желаний», например?

Наталья Вохмина:

– «Елка желаний» – это проект Движения Первых, оно было реализовано в прошлом году совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, а в этом году, говорят, все в наших руках. Но это не единственный новогодний проект Движения, и даже не самый популярный. Дело в том, что первый Съезд Движения Первых состоялся в декабре 2022-го и был как раз приурочен к Новому году. И вот тогда же стартовал «Российский Детский Дед Мороз». РДДМ – Российское движение детей и молодежи. Мы привыкли же, что детей поздравляют с Новым годом. Да, детям родители несут подарки, утренники устраивают и так далее. Здесь шла инициатива и от ребят, которые в том числе стояли у истоков создания Движения Первых. Эти ребята поздравляют с Новым годом тех, кто работает в праздник. Медики, сотрудники правоохранительных органов, работники почты, магазинов. То есть ребята придумывают свою какую-то поздравительную историю, рисуют открытки – и идут поздравлять. В первый год сложно было, не каждый готов был вот так принять поздравление. «Кто такие? К кому? По какому вопросу?». То есть даже в новогоднюю ночь нет какого-то безусловного принятия праздника. У нас кто там работает? Родители участников Движения. Все всех знают, особенно в сельской местности. И договариваются: сегодня приедем, поздравим в любой день длинных новогодних каникул. Мы же знаем с вами, как раньше колядовать ходили на праздники. Ну вот наши дети идут и поздравляют тех, кто работает.

Илья Махмудов:

– Ну и в целом Новый год – это некое подведение итогов года. У нас есть такой уже традиционный Зимний фестиваль в преддверии Нового года, где мы подводим итоги, где мы награждаем самых активных в рамках региональной премии «Во!Первых». Приезжают семьи финалистов, и мы, собственно, соревнуемся, определяем команду победителей. К нам приезжают победители, финалисты, призеры различных всероссийских региональных проектов. И с ними мы встречаем уже следующий год, ставим какие-то планы, подводим итоги этого года и уходим уже непосредственно в новогодние праздники. Ну и с недавнего времени у нас еще такая традиция появилась – каждый год 31 декабря мы всей командой регионального отделения Движения Первых Новосибирской области и нашим вожатским отрядом встречаемся, для того чтобы записать некий новогодний выпуск с подведением итогов, с некими интерактивами в онлайн-формате. И заодно подводим какие-то неформальные итоги.

– «Зима близко», как любили говорить герои одного известного сериала. Она у нас долгая и не ограничивается одним Новым годом. Что еще вы готовите на зиму, поделитесь?

Илья Махмудов:

– У нас в этом году были запланированы три межрайонные профильные смены. Две уже состоялись, осталась третья, финальная. Да, как раз будет у нас недельный заезд в образовательном парке имени Олега Кошевого. Потом, когда закончатся новогодние мероприятия, – эти месяцы у нас, как правило, направлены на то, чтобы собирать детские инициативы. Проходит заседание Совета Первых, и мы строим конкретные планы на новый год. Сейчас точный прогноз сделать сложно. Могу сказать только, что мы запланировали профильную смену для студентов СПО на февраль.

– Расскажите о ваших планах на 2025 год – хотя бы предварительных. Будут ли в них участвовать медийные лица?

Илья Махмудов:

– Проектов нескончаемое множество – в этом мы уверены всегда. Безусловно, программа «Мы – граждане России» будет работать дальше, вручение паспортов тоже никуда не денется. Областные профильные смены. Планируем, конечно, и масштабные события. 1 июня, как и в этом году, пройдет «Фестиваль Первых», и в преддверии нового учебного года хотелось бы такую же линейку провести. Про медийных лиц не скажу пока – хотелось бы, чтобы они поучаствовали, но это как сложится, а пока боимся загадывать.

Наталья Вохмина:

– «Линейка Первых» – это наше, новосибирское мероприятие. Первую такую линейку вел Стас Море, на второй мы благодаря вам познакомили ребят с AMCHI. Теперь думаем, кого еще нам удастся покорить. Так-то артистов у нас много. А планы пока в стадии становления, но все то, что наш регион хотел бы включить, федеральный уровень одобрил.

Студенческий кампус – вот еще что хотелось бы выделить из планов на 2025 год. Придумали название и сейчас занимаемся наполнением этого проекта на весь учебный год: как сделать так, чтобы студенты вузов и средних специальных учебных заведений активничали так же, как наши школьники.

Илья Махмудов:

– Сейчас еще идет Год семьи. В этом году у нас были уже реализованы традиционные проекты, которые развивались уже давно, например «Родители. Дети. Школа» (РДШ), наш региональный проект уже седьмой сезон. Несмотря на то, что следующий год пройдет уже в другой тематике, мы планируем продолжить серию тематических событий и онлайн, и на местных уровнях, в том числе выездных на уровне региона, чтобы, опять же, с такими большими семьями встретиться.

Наталья Вохмина:

– Обязательно продолжим. РДШ – это такой конкурс, который очень нравится и области, и нам. В прошлом году в конкурсе победила семья из Татарска, где мальчик, Никита Несмачных, возглавляет Совет Первых. И вот представляете, в этом году во всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» побеждает в номинации «Наставник Первых» Никитина мама. У них, получается, вся семья пропитана этой вот идеей. Я сама была в жюри, и когда услышала, что в номинации первое место получила Елена Александровна Несмачных, моей реакцией было: «Ничего себе, вот это здорово!» Сам Никита сейчас учится в СИУ РАНХиГС.

О чем это нам говорит? О том, что Движение Первых интересно не только детям, но и взрослым тоже, – нужно только самому захотеть проникнуться этой идеей и найти что-то для себя. Мы протягиваем руку, но движение навстречу друг другу должно быть взаимным. Без этого никак.