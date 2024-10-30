Белорусы в Сибири: «золотое» ремесло и другие традиции

Съемочная группа проекта «Многонациональная Сибирь» отправляется в гости к белорусам, чтобы узнать об обычаях и традициях этого народа, познакомиться с ремеслом, прославившим его на весь мир, и узнать, как появился белый цвет в названии Белоруссии.

«Родная хата, няхай не багата

родная хата, такая, як ёсць,

родная хата і ў будні і ў свята

сустрэне заўсёды, хоць сын ты ці госць», -песня на белорусском языке, которую поют женщины в празднично-белоснежных народных костюмах, берет за душу.

У каждой белорусской семьи, проживающей в Сибири, своя история. Чьи-то предки жили здесь еще 100 лет назад, кто-то переехал сюда в советское время, а кто-то и еще позже.

Впервые белорусы, по исследованиям историков, появились на территории Сибири еще в XVII веке. Они участвовали в присоединении и освоении сибирских земель, а их потомки, спустя столетие, адаптировавшись к местным условиям, влились в сибирское крестьянство.

Более массово переселяться в Сибирь белорусы стали в середине XIX века. Тогда на севере современной Новосибирской обл. появились так называемые «панцирные бояре» – крещеные в православие потомки служилой шляхты. Они создали деревни, некоторые из которых существуют до сих пор, как, например, деревня с милым названием Колбаса в Кыштовском районе. Кстати, там до сих пор говорят на белорусском языке, иконы в избах убраны рушниками, в сундуках хранятся платки и скатерти, которым больше ста лет, а женщины вышивают фартуки мелким белорусским крестом.

После введения в строй Транссибирской магистрали лесные районы Западной Сибири стали заселяться еще активнее – крестьянам не хватало земли в западных губерниях России.

В советское время в Сибирь распределялись выпускники белорусских вузов, многие из которых оставались работать здесь. Они работали в сельском хозяйстве и в промышленности, на транспорте и стройках; создавали топливно-энергетический комплекс, науку и искусство региона. На всю Россию известны имена академиков Коптюга, Трофимука, ученого-фольклориста Мельникова и многих других.

Именно тогда, в советские годы, закончив Минское музыкальное училище, а затем С.-Петербургский гуманитарный университет, приехала в Новосибирск Людмила Кащеева, руководитель образцового коллектива ансамбля народной песни «Весёлка» Новосибирского центра белорусской культуры. Любовь к культуре своего народа она передает сегодня своим ученикам. Она поделилась с нами воспоминаниями из своего детства, рассказала о традициях белорусов, большинство из которых тесно связаны с христианством. На Рождество и Пасху, которая называется здесь Вялікдзень, что значит «самый главный день, праздник в году», здесь ходили по домам и славили Христа.

Но есть и народный праздник, который уходит корнями в языческое прошлое народа и сохранился до сегодняшнего дня – гукание, или призывание, весны.

А какая народная культура без песни? В ней — душа народа и его сила. Родство языков, давняя тесная историческая связь между Россией и Белоруссией, единая христианская вера – одна из причин, почему не только белорусам по крови, но и русским так полюбилась белорусская песня.

Село Вагайцево Ордынского района Новосибирской области нельзя назвать чисто белорусским – сегодня. Но здесь любят и бережно сохраняют белорусскую культуру, и именно здесь, почти 20 лет назад, благодаря трудам тогдашнего руководителя Новосибирского центра белорусской культуры Нины Кабановой, появился один из его филиалов.

Белорусская песня – особенная, считают участники ансамбля «Кумушки», местного Дворца культуры, который регулярно выступает на различных конкурсах и праздничных мероприятиях и уже давно и хорошо известен в регионе.

Здесь нам удалось не только послушать белорусские песни, но и подсмотреть, как готовят самое популярное белорусское блюдо – драники, а также узнать о других особенностях белорусской кухни.

А еще именно здесь нам показали, как плетут из соломки настоящие произведения искусства.

Плетение из соломки – самое знаменитое ремесло белорусов. И хотя занимались этим многие народы, но самый большой вклад в развитие этого искусства– у белорусов.

По некоторым исследованиям, предки белорусов начали использовать солому как материал для плетения на рубеже II–I тысячелетий до н.э. Тогда соломоплетние входило в обряды, связанные с культом хлеба и плодородия. Впрочем, есть и другая версия, объясняющая популярность этого вида творчества.

Белоруссия находится на болотистых землях. Древесины там очень мало, и мудрый народ искал разные способы украсить свою жизнь. Солома была в достатке – она и стала источником вдохновения.

Интересно, что пластичность и золотистый цвет соломки довольно рано стали вызывать ассоциации с золотом, и плетение иногда использовали для создания церковного убранства. Например, в конце XVIII — первой трети XIX века в Белорусском Полесье сложилась художественная школа по созданию соломенных иконостасов для православных церквей. И сегодня несколько экземпляров иконостасных соломенных ворот начала XIX века хранятся в музеях Белоруссии.

Вы когда-нибудь задумывались, почему Белоруссия так называется? Что это значит -Белая Русь? На самом деле, точного ответа на этот вопрос пока не дано. Но есть разные версии. И по одной из них именно любовь белорусов к белому цвету тому причиной. Удивительно, но, оказывается, даже на работы в поле белорусские крестьяне ходили в белой одежде.

О том, что еще интересного нам удалось узнать о культуре славянского народа, смотрите в нашем видеосюжете.