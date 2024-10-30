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общество

Депутат из Новосибирска Бурмистров предложил отметить 10-летие строительства моста через Обь

Фото: ГК «ВИС»

Депутат Александр Бурмистров из фракции КПРФ предложил отпраздновать 10-летие начала проекта строительства четвертого моста через реку Обь.

Инициатива прозвучала на сессии городского совета Новосибирска. Об этом сообщает издание «Прецедент».

Бурмистров напомнил, что 29 октября 2014 года градостроительный совет мэрии утвердил проект платного моста. По его словам, уже начинается второй десяток лет с момента утверждения проекта. Депутат отметил, что затянувшееся строительство вынуждает жителей города стоять в пробках.

Строительство эстакады началось в декабре 2017 года после заключения соглашения с Сибирской концессионной компанией. Первоначально ввод моста планировали на конец 2022 года, однако сроки несколько раз переносили.

В декабре 2023 года в группе компаний «Вис» объявили о готовности объекта к концу 2024 года. Однако позже губернатор сообщил о переносе на 6 декабря 2025 года. Стоимость проекта составляет 44,6 миллиарда рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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