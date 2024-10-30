Энергетики призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение

Процедура технологического присоединения (ТП) строго регламентирована законодательством РФ и имеет несколько этапов, в основном два – три этапа (исходя из параметров технологического присоединения, в том числе мощность, категория по надежности электроснабжения). На выполнение указанных этапов требуется до нескольких месяцев, поэтому при необходимости электроснабжения объектов «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») рекомендует учитывать вышеуказанную информацию и обращаться с заявками на технологическое присоединение энергопринимающих устройств своевременно.

У таких категорий клиентов компании, как застройщики, бюджетные учреждения, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, в конце текущего года происходит завершение отчётных периодов и закрытие финансовых обязательств. По наблюдениям специалистов по работе с клиентами, для проведения завершающей процедуры по ТП данные предприятия выбирают, как правило, конец текущего года.

Между тем, необходимо понимать, что для объектов с мощностью более 670 кВт и более 150 кВт (по 2 категории надежности электроснабжения), как правило, процедура ТП предусматривает получение документов:

– акт о выполнении ТУ,

– на его основании – получение разрешения Сибирского управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки,

– в завершение – получение акта о ТП.

Весь этот процесс может занимать существенное количество времени. Так, например, получение разрешения на допуск Сибирского управления Ростехнадзора в Новосибирской области занимает до нескольких недель.

Таким образом, чтобы избежать нарушения сроков отчетности, подача заявок указанными выше категориями потребителей, должна производиться заблаговременно, а не в последние недели уходящего календарного года.

Для оформления заявки на подключение к электрическим сетям «Россети Новосибирск» предлагает использовать «Личный кабинет» на сайте компании. Заявки можно оформить, выбрав из выпадающего списка причину обращения «Уведомление о выполнении технических условий». В компании понимают всю важность задачи повышения уровня доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Однако, процесс подключения потребителей к электрическим сетям станет более комфортным, если заявители сами позаботятся о своевременном обращении в компанию по данному вопросу.