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общество

Глава Минрегиона Новосибирской области переходит на работу в администрацию президента РФ

Фото: пресс-служба Министерства региональной политики Новосибирской области

Стало известно о новой работе главы министр региональной политики Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба министерства региональной политики Новосибирской области, заместитель председателя правительства региона Андрей Клюзов переходит на новую работу в администрацию президента Российской Федерации.

Известно, что ранее Клюзов курировал избирательную кампанию нынешнего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Также в период с 2006 по 2018 годы работал на различных должностях в структурах «Единой России».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске Анна Терешкова поддержала русификацию Хэллоуина

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Валерия Митрохина
Журналист

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