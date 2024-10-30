Как сибирякам получить в банке максимальный процент по вкладу

Специалисты подсказали, как грамотно использовать накопления.

Инфляция растет, цены поднимаются, а накопления без грамотного использования обесцениваются. Чтобы помочь людям уберечь деньги от инфляции, банки предлагают открыть вклады под высокий процент.

Например, у Банка «Левобережный» запущен вклад «Осень». Он является одним из самых выгодных в банке. Процентная ставка — до 23% годовых. Минимальная сумма — 100 000 рублей, максимальная — не ограничена. Срок — шесть месяцев. За полгода можно преумножить накопления более чем на 11 000 рублей (при сумме вклада 100т.р.).

Важно, что сумма до 1,4 миллиона рублей, размещённая на вкладе в Банке «Левобережный», застрахована в рамках Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Успейте открыть вклад «Осень» до 30 ноября 2024 года — в любом офисе банка «Левобережный». Рассчитать свою выгоду, подать заявку на консультацию и ознакомиться с полными условиями можно на сайте. Если у вас остались вопросы, специалисты банка с удовольствием ответят по круглосуточному бесплатному номеру 8–800–3333–555.

*СУММА ВКЛАДА «ОСЕНЬ» ОТ 100 000 ₽, МАКСИМАЛЬНАЯ — НЕ ОГРАНИЧЕНА. СРОК — 181

ДЕНЬ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ И ЗАВИСИТ ОТ

ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА: ОТНОШЕНИЕ СУММЫ ВКЛАДА К РАЗНИЦЕ

МЕЖДУ МАКС. ОСТАТКОМ НА ВСЕХ ВКЛАДАХ КЛИЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ И

ТЕКУЩИМ ОСТАТКОМ НА ВСЕХ ВКЛАДАХ КЛИЕНТА НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ. КОЭФФ. ОТ

0,0001 ДО 1,0499 — СТАВКА БАЗОВАЯ 19% ГОДОВЫХ; КОЭФФ. ОТ 1,0500 ДО 1,999 — СТАВКА

СРЕДНЯЯ 21% ГОДОВЫХ; ПРИ ИНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ РАСЧЕТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

—ПОВЫШЕННАЯ СТАВКА 23% ГОДОВЫХ. ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ВКЛАДА. ПРИ

ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 0,01% ГОДОВЫХ.

РЕКЛАМА. БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО). ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1343 ИНН 5404154492 ERID:LjN8K9UjZ