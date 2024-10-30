Работникам Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» вручили награды в честь 35-летия клиники

В Государственном концертном зале им. А.М. Каца прошло торжественное собрание в честь 35-летнего юбилея Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова, где юбиляров поздравили первые лица города и региона, представители федеральной власти и ведущих направлений в медицинской отрасли.

Торжественная часть открылась обращением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: «Хотелось бы начать поздравление со слов восхищения и благодарности. Восхищения врачебным и организаторским гением Святослава Фёдорова и благодарности за тот удивительный пример приближения к жителям огромной страны высокотехнологичной, новаторской медицинской помощи».

Среди проектов, которые прославили именно Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», – компьютерная программа для дистантного скрининга зрения школьников, разработанная в 2008 году специалистами филиала и внедренная в образовательные учреждения Новосибирской области при поддержке губернатора Новосибирской области А.А. Травникова. Взяв за основу данную программу, разработчики Центра искусственного интеллекта НГУ создали программно-аппаратный комплекс «Окулист Игорь», с помощью которого можно значительно оптимизировать проведение дистантного скрининга учащихся. Нейросеть уже сейчас может определять, на каком расстоянии сидит человек, а следующим шагом станет определение направления взгляда, распознавание признаков косоглазия и, возможно, выявления других нарушений зрения на самых ранних стадиях.

В рамках форума «Технопром-2024» Новосибирский филиал МНТК, НГУ и мэрия города Новосибирска подписали соглашение о проведении пилотного проекта по массовому скринингу зрения в образовательных учреждениях города Новосибирска.

Будущее здравоохранения – лечащий врач. Врач, вооруженный современной аппаратурой: точной электроникой, оптикой, лазерной техникой. Сегодняшний медик должен быть вооружен не хуже современного солдата.

С.Н. Фёдоров

«Что может быть большим счастьем, чем подарить человеку счастье снова увидеть мир?» –обратился к собравшимся сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий. Он вспомнил, как волновались новосибирцы, узнав о том, что скоро в их городе будет «Центр Фёдорова». 11 августа 1989 года филиал начал работу– тогда там трудилось всего 20 врачей. Сейчас их уже более 400.

Значимость работы профессионалов клиники отметил и первый заместитель председателя Государственной Думы России Александр Жуков. Присутствовать лично на празднике он не смог, но записал видеообращение для всех гостей:

«Главное достояние Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» – это уникальный коллектив преданных своему делу врачей, ученых, специалистов. Своим ответственным и самоотверженным трудом вы, дорогие друзья, каждый день доказываете, что врач – не просто профессия. Это служение!»

Человек не хочет быть рабом, ни рабом другого человека, ни рабом вещей, включая очки, без которых он не может наслаждаться жизнью.

С.Н. Фёдоров

Со словами благодарности за медицинскую высококвалифицированную помощь воинам СВО к новосибирским офтальмологам обратилась и статс-секретарь, замминистра обороны, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева:

«Особое внимание врачи комплекса уделяют помощи героям специальной военной операции – со всей страны. И многие из них после лечения возвращаются в зону проведения СВО и получают награды. Хочу выразить благодарность специалистам, которые помогают нашим защитникам. Спасибо вам за самоотверженность, профессионализм и сердечное отношение к работе. Уверена, что впереди у центра долгое и светлое будущее, и он продолжит помогать жителям нашей страны».

Просто каждый день нужно делать что-то новое. И если удается сделать в жизни то, о чём мечтаешь, это и есть счастье. Мне удалось.

С.Н. Фёдоров

В ответном слове директор Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова Валерий Черных произнес: «Новосибирску – 131 год. Филиалу – 35. Уже второе поколение работает в нашей клинике. За 35 лет мы уже тесно вплелись в развитие, в жизнь нашего любимого города, нашего региона. Мы работаем хорошо, а будем работать ещё лучше – во благо наших жителей».

Награды от главы Минздрава России Михаила Мурашко сотрудникам Новосибирского МНТК вручил генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза» Дмитрий Арсютов.

Гости торжественного собрания смогли увидеть документальный фильм, в котором сотрудники филиала поделились личными воспоминаниями о об академике Федорове, а также фильм-концерт «Наследие», показанный под аккомпанемент живого симфонического оркестра. Первый стал открывающей страницей торжественной части, второй – ее кульминацией.

Новосибирский филиал Федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова» – крупнейший в регионе специализированный офтальмологический центр, в котором проводится диагностическое обследование и лечение всего спектра заболеваний органа зрения. Филиал работает в Новосибирске с 1989 года, он был открыт при личном участии основателя МНТК, академика Святослава Николаевича Фёдорова, признанным «выдающимся офтальмологом XX века». Создание филиала МНТК в Новосибирске стало знаковым событием, определившим развитие офтальмологии в Западной Сибири.