Мэр Новосибирска Кудрявцев поручил устранить все разрытия в городе

Максим Кудрявцев поручил устранить все разрытия в Новосибирске.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что мэр города Максим Кудрявцев дал новое поручение на тему городского хозяйства и распорядился принять в отношении собственников, не восстановивших благоустройство участков после ремонта коммунальных сетей, меры юридического характера.

«В этом году в Новосибирске на ремонтных объектах ресурсоснабжающих организаций было осуществлено 3884 разрытия. Сейчас в работе находится 701 участок», — сообщил начальник городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков.

Также, по его словам, восстановительные работы на большинстве разрытых участков должны были завершиться, однако некоторые компании не выполнили свои обязательства и не восстановили территории, на которые получали разрешение на разрытие. В связи с этим комитет по разрешениям готовит обращения в суд против владельцев, не завершивших благоустройство.