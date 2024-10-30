Морозы почти под -40 градусов нагрянут в Новосибирск

В Новосибирской области ожидаются сильнейшие морозы в декабре.

Стала известна погода в первый месяц зимы в Новосибирске. Так, сервис “Яндекс.Погоды” указывает на то, что в декабре 2024 года средняя температура составит от -13 до -16 градусов.

Ночью будет холодать до -20. Также за весь месяц 12 дней будет идти обильно снег.

В свою очередь, сайт “У зонта” напомнил новосибирцам и о зимних морозах до -37 градусов. Синоптики сообщают, что под конец месяца ожидается аномальный холод.

А уже с 24 декабря вновь потеплеет до -10 градусов.

Ранее Сиб.фм писал, что жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Осия Колесника