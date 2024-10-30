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общество

Народные приметы на 30 октября: что можно и нельзя делать

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

30 октября православные верующие отмечают день святого пророка Осия.

Он, будучи проповедником в Израильском царстве, предсказал распространение истинного богопознания и прекращение ветхозаветных жертвоприношений.

Согласно народным приметам, в этот день стоит ожидать потепления, если кошка крепко спит. Другие приметы включают: если домашний гусь машет крыльями — ожидайте дождя, а если мыши запасаются едой — зима будет ранняя.

Рекомендуется начать утро с молитвы святому Осию, а женщинам лучше посвятить день отдыху и заботе о себе. Нужно также не забывать о заготовках на зиму, например, о закваске капусты.

Однако 30 октября запрещается стричь и красить волосы, принимать ванны и злиться, чтобы не навлечь беду. Кроме того, не рекомендуется начинать новые дела и брать деньги в долг, чтобы избежать финансовых трудностей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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