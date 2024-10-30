Норильск стал центром экологической активности в рамках IX экомарафона «Понеслось»

В Норильске определены победители IX экомарафона «Понеслось». В этом году в нем приняло участие рекордное число участников.

Тема экомарафона в этом году звучала как «Понеслось в искусство», и, по мнению организаторов, требовала от участников особенной креативности. Марафонцы, в свою очередь, порадовали, представив множество разнородных проектов – от настолок до новых городских скульптур.

Ежегодный экологический марафон «Понеслось» является одним из наиболее масштабных и значимых проектов программы «Комбинат добра». В том году он прошел на всех территориях присутствия «Норникеля» в девятый раз. В этом году к финишу пришли 23 проекта, рассказывает Елена Федорец, главный специалист управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала компании. Разнообразие идей вдохновляло: ребята занимались сбором и переработкой алюминиевой тары, благоустройством территории, многочисленными субботниками, очисткой рек и озер, созданием арт-объектов.

«Отмечу активность экомарафонцев из Дудинки: ими создано комфортное уличное пространство в сквере Выпускников, они же занимались очисткой от мусора ручья «Ароматный», облагораживали территорию, создали арт-объект «Арктическая горка» возле Городского центра народного творчества, озеленяли прилегающую к аэропорту «Норильск» территорию и многим другим. Норильчане озеленяли пространства гимназии №1, создали в СРК Арена-Норильск арт-пространство «Подъезд», арт-объект «Звезда» возле Вечного огня, занимались очисткой от скопившегося мусора дна и прибрежной зоны озер Городское и Долгое, благоустраивали набережные. Их рукам также принадлежит панно «Мамонт» в Талнахе, благоустройство востребованной местными жителями территории, помощь приюту для бездомных животных, экоквесты, мастер-классы, экологические настольные игры в новом формате и многое другое. С каждым годом экоактивность в городе растет: если в прошлом году в марафоне «Понеслось» участвовало 565 человек, то в этом – уже 654! А в 2017-м было всего 150 волонтеров и 17 команд. Я горжусь нашими марафонцами, которые участвуют от чистого сердца, привлекают все больше «соратников», в том числе целыми семьями. И проекты их носят масштабный характер. И, конечно, спасибо «Норникелю», который поддерживает их начинания», — отметила Елена Федорец.

Хороших дел, которые сделали за время экомарафона-2024, и не перечислить: например, в августе в районе реки Хараелах прошла двухдневная региональная экосмена, на которой 70 активных волонтеров провели масштабный субботник, мастерили скамейки из деревянных паллет, участвовали в эколого-просветительском мероприятии «Вторая жизнь футболки», написали картины, которые стали общим региональным экоделом «ЭкоАрт». Усилиями волонтеров появилась в районе горы Отдельная и новая экотропа «Искусство на высоте» протяженностью свыше 2000 м.

Позднее самые активные волонтеры со всех территорий присутствия компании встретились на саммите устойчивого развития «Сибирская перспектива» в национальном парке «Красноярские столбы». В течение двух дней они принимали участие в работе экспертных площадок саммита, поделились успешными волонтерскими кейсами и даже поучаствовали в благоустройстве территории фанпарка «Бобровый лог».

И вот – торжественное подведение итогов, на котором победители получили сертификаты на командообразующие мероприятия номиналом 75, 100 и 150 тысяч рублей.

И хотя, по признанию организаторов, все участники достойны самых высоких наград, лучшими все же были признали команды «Лось’Он Добрый» и «Шалуны» с проектом «Вторая жизнь алюминиевой тары». Ребята организовали целый комплекс мероприятий, в том числе организовали сбор для вторичной переработки алюминиевой тары, установили точки для сбора банок, передали пресс для банок в поселок Потапово, провели фотоконкурс, игровой субботник «Чистые игры» и многое другое. Команды получили 150 тысяч рублей на командообразующие и благотворительные цели. 100 тысяч рублей и второе место у команд «Смехотерапевты», «Эко СТ», «Эко Нос», «Эко Смех», «Эко терапия», «Дети голубой планеты», «Распогодилось» и «ЭКОNORD» с проектом «Искусство на высоте». Дипломантами третьей степени и обладателями сертификата на 75 тысяч рублей стали команды «ЛамаТур», «Территория Путорана», SimaxART, NorilskFPV с проектом по благоустройству территории, прилегающей к реке Норильской.

Остальные команды были отмечены благодарственными письмами и сладкими призами.

В будущем году экомарафон «Понеслось» отметит десятилетний юбилей. Организаторы не сомневаются: еще больше норильчан и дудинцев поддержит его своими идеями и делами, потому что красота и чистота Норильска – дело общее.