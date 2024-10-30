Новосибирская мэрия прокомментировала аварию на ПНС-5

Утром 30 октября в Новосибирске произошла авария на объекте Сибирской генерирующей компании (СГК), вызвавшая временное отключение отопления и горячей воды в нескольких сотнях домов.

На заседании городского штаба обсуждались меры по устранению последствий на ПНС-5.

По данным СГК, теплоснабжение временно приостановлено на 470 объектах. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков сообщил, что для оперативного восстановления работы задействованы бригады МКУ ЕДДС, управляющие компании, спасатели МАСС и районные службы.

Авария произошла из-за протечки насоса, что привело к затоплению и короткому замыканию. В 15 многоквартирных домах зафиксированы прорывы внутренней системы отопления. Специалисты работают над устранением повреждений, и в ближайшие часы часть домов будет переведена на альтернативные источники теплоснабжения. Ожидается, что полное восстановление теплоснабжения завершится к 22:30 30 октября.