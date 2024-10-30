Образовательный центр Башмета провел мастер-классы в Норильском колледже искусств

В Норильском колледже искусств (НКИ) завершилась осенняя сессия Образовательного центра Юрия Башмета при поддержке «Норникеля». Востребованные музыканты и педагоги Московской консерватории и знаменитой «Гнесинки» (РАМ имени Гнесиных) встретились на мастер-классах в Норильском колледже искусств с теми, кто еще только учится игре на виолончели, аккордеоне, ударных инструментах.

Вслед за первым октябрьским гостем – пианистом Сергеем Главатских – в Норильск на два дня прилетел сначала известный виолончелист Олег Бугаев, а затем его сменили не менее звездные Мария Власова и Виктор Сыч.

Олега Бугаева эксперты называют одним из немногих музыкантов, владеющим чувством времени в музыке и умеющим по-особому разговаривать своим виолончельным звучанием. На мастер-классах доцента Московской консерватории, концертирующего виолончелиста в качестве участников и слушателей побывали студенты Норильского колледжа искусств, учащиеся и педагоги Норильской музыкальной школы и школ искусств всех районов по классу оркестровых струнно-смычковых инструментов. На индивидуальных занятиях с юными музыкантами мэтр делился своими приемами исполнения, тем, как развить силу рук, необходимую для игры на виолончели, рассказывал, как лучше расставлять акценты и где стоит применять музыкальные средства выразительности. Норильские преподаватели, присутствовавшие на занятиях, назвали их новой, полезной формой обучения и творческого роста, отдельно отметив свежий взгляд виолончелиста на образовательные практики.

На мастер-классы аккордеонистки Марии Власовой, тоже доцента, но уже «Гнесинки», приехали и преподаватели народного отделения Дудинской детской школы искусств имени Молчанова. По словам заслуженного работника культуры Таймыра Людмилы Гисс и ее коллеги Марины Фазлутдиновой, мастер-классы такого уровня очень востребованы у школ искусств. На сайте своей школы они написали, что «бесценный опыт именитых музыкантов и педагогов» является для них одним из важнейших источников информации о том, как надо учить «молодые дарования России».

Одновременно с Марией Власовой занятия для студентов НКИ и ребят из детских школ искусств вел виртуоз игры на всех видах ударных инструментов, тоже выпускник и преподаватель РАМ имени Гнесиных Виктор Сыч. По отзывам участников октябрьских мастер-классов, в НКИ все занятия, в том числе и у Виктора Сыча, отличала непринужденная творческая обстановка, которая легко раскрывала природный потенциал юных музыкантов.

Все, кому посчастливилось пройти индивидуальное обучение у именитых музыкантов, рассчитывают на следующие встречи. И не только на мастер-классах, но и на концертах в Норильске. Известно, что все педагоги Образовательного центра Юрия Башмета востребованы и как исполнители.

Так, уже 8 и 9 ноября жители и гости столицы смогут побывать в малом зале Московской консерватории на концерте Олега Бугаева и Сергея Главатских. Лауреаты многих международных конкурсов включили в программу концерта любимые произведения для виолончели и фортепиано Баха, Бетховена, Барбера и Брамса.

В конце ноября концертный дуэт маримбы и аккордеона услышат в филармонии Петропавловска-Камчатского. Мария Власова и Виктор Сыч сыграют в программе «История с двумя неизвестными» классику и сочинения современных композиторов, в том числе написанные специально для этого дуэта. Возможно, в год 90-летия компании «Норникель» к образовательной программе Юрия Башмета для молодых дарований добавится еще и фестивальную, как это было в мае 2023-го, когда Норильск стал завершающей точкой Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета.