Ребенка из семьи питерских миллионеров отправили на исправление в Новосибирскую область

Девочку из Питера отправили на исправление в многодетную семью из Новосибирской области.

Многодетная семья из Новосибирской области стала участником телевизионного шоу «Чадо из ада» канала «Ю» — к ним приехала 17-летняя дочь питерских миллионеров.

Родители Евы Гаджиевой не справляются с запросами своей дочери и с ее поведением, по этой причине они приняли решение отправить на перевоспитание свою дочь в деревню Шадрино, где живет скромная многодетная семья со своими ценностями и традициями.

«Я буду жить в семье нищебродов», — заявила Ева, узнав об условиях проекта.

Напомним, что новосибирская альпинистка приняла участие в шоу «Суперниндзя»