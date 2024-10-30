Синоптики назвали дату, когда в Новосибирске осядет снег

Устойчивый снег, который не тает, на городских дорогах можно ожидать во второй декаде ноября.

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказала, что до 8 ноября пока не предвидится установления снежного покрова на постоянной основе.

«Мы ждем еще одну волну тепла, более существенную, и поэтому всё, что сейчас задержится в траве, в листве, растает. Это кратковременная волна холода. 30 октября в течение ночи также будет идти снег», — сообщила эксперт.

По словам спикера, обычно снежный покров устанавливается во второй декаде ноября.

Напомним, что утром 30 октября жители Новосибирска стали свидетелями первого сильного снега, из-за которого на улицах города и машинах образовались небольшие сугробы.