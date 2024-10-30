Совы заселят лес близ завода DIO в Академгородке

Сова – талисман компании DIO, и производитель питьевой воды серьезно озабочен сохранением их популяции. Семьи сотрудников компании узнали о видовом разнообразии сов Сибири и подготовили для них новые жилища. Теперь в лесу около завода размещены искусственные гнëзда, ожидающие заселения пернатых гостей.

Зачем крупному водному заводу тратить средства на разведение сов?

«DIO» на латыни – «божественное начало», на логотипе компании символ мудрости – сова. Неудивительно, что именно с этой птицы завод начал свою экологическую миссию. Начало компании, может, и не божественное, но удачное точно.

Артезианская питьевая вода DIO – это настоящий дар природы, добытый с глубины 130 метров. Три артезианские скважины расположены на территории производства DIOGEN («Диоген») в лесной зоне Академгородка. В этой же зоне расположены и новые «совиные домики».

DIO осознает, насколько им повезло с источником воды. Чтобы сохранить еë чистоту и качество, компания планирует создать экологический парк и развить биоразнообразие прилегающих к скважинам территорий. Это не только защитит качество воды, зависящей от окружающей природной среды, но и повысит узнаваемость компании, а жители Академгородка получат новую локацию для здорового отдыха.

Встреча с настоящими совами привлекла к себе всех собравшихся в конференц-зале. Желающие могли не только видеть и слышать птиц, но и фотографироваться, держа их на руках. Однако волонтёры центра реабилитации диких животных оберегают птиц от вспышек, предупреждая гостей и журналистов о том, что любой дополнительный свет опасен для ночных животных.

У каждого пернатого здесь собственная история и особенности. Мохноногий сыч чуть не разбился об забор, получив черепно-мозговую травму, а ушастая совушка временами теряет зрение. Среди сов затесалась пустельга по прозвищу Чаинка. У неë нет пальчика и есть проблемы с оперением, летает не очень, но звонко кричит. Вряд ли они смогли бы выжить в дикой природе – и это еще одно живое напоминание о важности человеческой помощи животным и значимости проекта DIO.

«Популяция сов в Новосибирске значительна, она растëт, и ей ничего не угрожает. Но это не значит, что им не нужна поддержка. Вот если ушастая или родственная ей болотная сова на зиму улетает на юг, то такие птицы, как мохноногий сыч, остаются здесь зимовать, и многие другие, — говорит орнитолог и кандидат биологических наук Олег Андреенков, — им нужны жилища, а в случае самого распространённого вида – длиннохвостой неясыти, гнëзда нужны весьма большие. Маленькие совы находят сорочьи или вороньи гнëзда, а неясыть большая, она туда не поместится. Они обычно селятся в дуплах старых и уже мëртвых деревьев, но их у нас вырубают, поэтому они лучше всех заселяют наши искусственные гнëзда».

Вопрос питания сов не менее важен – особенно остро он встает с ростом их популяции. Анастасия Ушакова, представитель центра реабилитации диких животных, рассказала, как обычное зерно запускает природный цикл и приводит к совам их добычу:

«Конечно же, им нужно кушать, поэтому необходимо увеличивать кормовую базу, но естественным путëм. Вот почему много сов в Академгородке? Население имеет традицию подкармливать мелких птичек. Они кушают неаккуратно, остатки зерна массово скапливаются под деревьями. Приходят грызуны, а за ними и совы. Такая вот приманочка».

«Совиные домики» – далеко не единственный пример экологической политики DIO. Валентина Коган, заместитель директора компании, обещает не только очистить леса около завода, но и организовать на этом месте экологический парк:

«Помощь совам – это символическое начало большого проекта по благоустройству леса вокруг нашего завода – говорит она. – Мы планируем очистить территорию, проложить тропы и высадить деревья, характерные для сибирского леса. Сейчас здесь преобладают берëзы и сосны, будут ели и подлесок. Мы хотим создать вокруг завода экопарк, понимая, что качество нашей воды не в последнюю очередь зависит от процветания той биосистемы, на которой находится скважина».

Волонтëры Кристина Сотникова и Дарья Андреюшкова поведали о том, как спасти ещë больше лесных зверей:

«Мы занимаемся не только птичками, у нас проходила лечение даже косуля, и мы с ней хорошенько намучились. Животных после реабилитации мы не продаëм, а отпускаем в соответствующую их ареалу обитания среду. Люди периодически помогают с вещами и медикаментами, но в данный момент больше всего нужны деньги. Животным требуются операции, которые мы оплачиваем в том числе и за свой счёт, однако со сторонней помощью мы бы смогли помочь большему количеству лесных обитателей», – подчеркнули они.

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