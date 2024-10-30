Судьбу аквапарка Новосибирска обсудят в Москве

В столице обсудят судьбу аквапарка в Новосибирске.

По информации РБК-Новосибирск, сегодня, 30 октября, в Москве состоится заседание кредиторов собственника новосибирского аквапарка.

Компания «Сеан», выкупившая долг новосибирского аквапарка «ВДТ Строй» у Агентства по страхованию вкладов, инициировала заседание для замены конкурсного управляющего предприятия. В повестке также стоит вопрос об отстранении нынешнего управляющего Дмитрия Воронина, который на данный момент находится под домашним арестом.

Известно, что долг компании «ВДТ Строй», занимающейся аквапарком, составляет 2,2 миллиарда рублей. Источники предполагают, что передача прав на активы аквапарка может затянуться, так как «Сеан» подал запрос на проведение оценки актива, что может потребовать значительного времени.

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