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общество

Уничтоженная техника и потери ВСУ: что известно о боях на СВО за 30 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удары по 57-й мотопехотной бригаде ВСУ. Потери составили до 85 военнослужащих.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, уничтожив свыше 480 противников и технику, включая бронетранспортер М113 и гаубицы.

Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Катериновка и нанесли удары по нескольким бригадам ВСУ, нанеся потери более 985 военнослужащим. В результате операций группировки «Центр» и «Восток» также были освобождены населенные пункты и уничтожены значительные силы противника.

Общее число уничтоженной техники с начала операции составляет: 647 самолетов, 283 вертолета, 18902 танка и других ББМ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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