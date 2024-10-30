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Авто

Утром 30 октября в Новосибирске образовались пробки

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске образовались очередные утренние пробки.

Сегодня утром, 30 октября 2024 года, на улице Большевистской в сторону «Речного вокзала», а также по Советскому шоссе в сторону «Меги» в Новосибирске образовались пробки.

По данным карты 2ГИС, в основном движение затруднено по стороне левого берега.

Также и на кольце площади Кирова образовался сильный затор. На данный момент пробки оцениваются в шесть баллов.

Ранее Сиб.фм писал, что из Новосибирска в Бангкок возобновились рейсы авиакомпании S7

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Валерия Митрохина
Журналист

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