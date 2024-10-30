Утром 30 октября в Новосибирске образовались пробки

В Новосибирске образовались очередные утренние пробки.

Сегодня утром, 30 октября 2024 года, на улице Большевистской в сторону «Речного вокзала», а также по Советскому шоссе в сторону «Меги» в Новосибирске образовались пробки.

По данным карты 2ГИС, в основном движение затруднено по стороне левого берега.

Также и на кольце площади Кирова образовался сильный затор. На данный момент пробки оцениваются в шесть баллов.

Ранее Сиб.фм писал, что из Новосибирска в Бангкок возобновились рейсы авиакомпании S7