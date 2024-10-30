В 2025 году в Новосибирске откроется учебно-исследовательская станция СКИФ-НГУ

В 2025 году планируется запустить учебно-исследовательскую станцию СКИФ-НГУ.

По данным пресс-службы НГУ, эта станция станет одной из первых, функционирующих на базе СКИФа, наряду с шестью другими станциями первой очереди.

Станция предназначена для студентов старших курсов и аспирантов Физического факультета, Факультета естественных наук и Геолого-геофизического факультета. Обучение будет сосредоточено на экспериментальных методах исследования, которые будут разрабатываться в рамках научных задач, предложенных преподавателями НГУ и учеными из институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Старший научный сотрудник Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) Андрей Сараев отметил, что для запуска станции не потребуется сложного оборудования, которое планируется закупить в текущем году.

Решение о создании станции было принято на заседании Ученого совета НГУ в октябре текущего года. Проект реализуется в рамках партнерского соглашения между НГУ, Институтом катализа СО РАН им. Г.К. Борескова, Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и ЦКП СКИФ. Разработка концепции и проектирование станции велись в 2022-2023 годах.

ЦКП СКИФ будет включать 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование. На базе станции будут проводиться исследования в области химии, физики, материаловедения, биологии, геологии и гуманитарных наук. Проект строительства СКИФа осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты» с общей стоимостью 47,27 млрд рублей. Ожидается, что наладка оборудования завершится в 2025 году, а промышленная эксплуатация центра начнется в 2026 году.